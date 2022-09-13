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Проекты ГК "КОРТРОС" вошли в топ жилых комплексов России
Проект "КОРТРОС" Bauman House в Москве занял пятую строчку в рейтинге многоэтажных домов бизнес-класса. Также в списке топовых ЖК оказались проекты компании в Академическом районе Екатеринбурга, сообщают в пресс-службе девелопера.
Так, ЖК Eleven занял пятое место в в регионе среди высотных домов класса эконом. Жилой комплекс "Кварталы Конструктивизима" расположились на пятой строке рейтинга среди многоэтажных домов эконом-класса, по этим же параметрам на четвертом месте находится ЖК "Олимпика".
На седьмом месте среди высотных домов комфорт-класса и многоэтажных домов эконом-класса расположились ЖК "Близкий" и ЖК "Школьный" соответственно. Семейный квартал iLove (проект ГК "КОРТРОС" в Перми) расположился в рейтинге на пятом месте в крае среди многоэтажных домов комфорт класса.
Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.
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