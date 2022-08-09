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В Москве куплено "элитки" на 1 трлн рублей

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В Москве куплено "элитки" на 1 трлн рублей

Больше всего сделок заключено в Дорогомилово.
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С начала года в Москве заключено 924 сделки в жилых комплексах класса «элит» на общую сумму 98 млрд рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее.

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Почти половина сделок пришлась на проекты в ЦАО. Средняя стоимость «квадрата» в центральных районах за год выросла на 26%, до 1,5 млн рублей. За пределами центра кв. м подорожал на 15%, до 758 тыс. рублей.

Существенный рост цен объясняется удорожанием себестоимости строительства. Застройщики заранее закладывают в проект возможное повышение цен на стройматериалы и отделку. Кроме того, сказывается низкий объем нового предложения и высокая стадия строительной готовности многих ЖК.

Наибольшей популярностью у покупателей дорогого жилья пользуется район Дорогомилово. В топ-3 также попали Пресненский и Даниловский районы.

В центре Москвы средняя площадь приобретенного жилья составила 128 «квадратов», за его пределами – 82 кв. м.

Автор: 9 августа 2022, 11:48 Источник: Savills ✓ Надежный источник

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