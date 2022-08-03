"Приходится опускать цены": почему в Подмосковье отказываются от ипотеки

В Московской области продолжают работать государственные программы по поддержке рынка недвижимости и граждан.

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В Московской области не растет спрос на недвижимость, которую можно приобрести в ипотеку. На данный момент даже снижение кредитных ставок не подталкивает граждан к покупке жилья. Об этом заявила вице-президент региональной Гильдии риелторов Олеся Рудакова.

По ее словам, в Подмосковье сегодня не наблюдается повышения спроса на ипотечное жилье, поэтому и цены на недвижимость не растут. Эксперт подчеркнула в интервью "Радио 1", что на региональном рынке пока еще мало покупателей.

Риелтор также отметила, что снижение ставок по ипотеке не сказалось на росте спроса. По ее мнению, люди не интересуются приобретением жилья из-за страха потерять работу или лишиться дотаций, поэтому "продавцам приходится опускать цены". Эксперт предупредила о стагнации рынка.

Она также добавила, что в ближайшей перспективе спрос и цены на жилье в Подмосковье не вырастут. По мнению эксперта, осенью может установиться равновесие спроса и предложения на рынке недвижимости.

Важно отметить, что еще до начала периода санкционного давления российские власти объявили о своей готовности к экономической нестабильности, которая сегодня наблюдается во всем мире. Правительство РФ для поддержки рынка недвижимости приняло ряд антикризисных мер.

В Московской области продолжают действовать профильные государственные программы. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", лишь за прошлый месяц из аварийного жилья переселили 290 человек. Всего же в июле по региону было расселено 123 аварийных помещения, уточняет портал "Вести Подмосковья".