Когда в России начнется массовая распродажа квартир по себестоимости

В России в скором времени начнется распродажа жилья – такой позиции придерживается специалист по недвижимости.

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В скором времени в России следует ожидать массовую продажу квартир. Такой информацией поделалась Ксения Аверс.

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По словам эксперта по недвижимости, произойдет это осенью этого года, а именно в октябре-ноябре. Так, строительный бизнес рискует оказаться на грани банкротства, а потому предприниматели будут пытаться выйти из затруднительного положения. Сообщается, что строительство многих объектов уже приостановлено, при этом улучшение ситуации в ближайшем будущем не ожидается.

По этой причине застройщики начнут продавать жилье по себестоимости: сперва "точечно", а затем массово. "Начнутся распродажи", – высказала предположение Ксения. По ее мнению, иначе девелоперы рискуют закрыть год с убытками.

Также Аверс отметила, что в агентствах недвижимости в 2022 году упали продажи до восьмидесяти пяти процентов по сравнению с 2021 годом. Статистику эксперт привел по первому полугодию. Больше всего эта проблема затронула рынок вторичной недвижимости.

Напомним, ранее говорилось, что цены на квартиры в столице могут приблизиться к показателям 2021 года и упасть до двухсот тысяч рублей за квадратный метр.