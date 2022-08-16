Спрос на срочный выкуп жилья вырос на треть

Такие квартиры продаются за 3-5 дней.



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С марта в России наблюдается рост спроса на срочный выкуп жилья. Относительно прошлого года популярность данной услуги, подразумевающей выход на сделку всего за 3-5 дней, выросла на треть. Для сравнения, средний срок продажи вторичной квартиры в столице сейчас составляет от полутора до двух месяцев, а в других российских городах – еще больше.



Срочный выкуп предлагают практически все крупные агентства недвижимости, а также застройщики через опцию трейд-ин.

Многие собственники торопятся продать квартиры, так как опасаются, что вскоре недвижимость просядет в цене. Срочный выкуп также актуален для тех, кому необходимо быстро получить большую денежную сумму, например, чтобы организовать переезд или рассчитаться с долгами.

Срочная продажа жилья всегда сопровождается значительным дисконтом – не менее 15%, а чаще и 20-30%. Максимальная скидка предоставляется на квартиры, стоимость которых была завышена изначально. Кроме того, сейчас скидки при выкупе выросли из-за неопределенной экономической ситуации и невозможности предсказать цену жилья в обозримом будущем.