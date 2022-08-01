В Москве удвоился рынок аренды жилья

В Москве снизилась стоимость аренды. Однокомнатные квартиры подешевели в среднем на 12%, а двухкомнатные – на 20%.



прочитано 101 раз

На столичном рынке недвижимости увеличилось количество арендного жилья. Исследование риелторов показало, что снять квартиру в Москве стало в два раза проще с начала текущего года. Если в январе в городе насчитывалось 22 тысячи объявлений, то июле их число возросло до 46 тысяч единиц.

Представитель компании "Миэль" Екатерина Бережнова уверена, что двухкратный рост рынка аренды жилья произошел из-за отказа собственников от продажи недвижимости. По ее словам, на фоне политической ситуации в мире некоторые владельцы квартир сталкиваются с невозможностью продать свое имущество в необходимые сроки и при желаемой цене.

В то же время спрос на квартиры в Москве упал на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать ситуацию с летним периодом до пандемии коронавируса, то экономический показатель снизился вовсе на 40 %. Об этом рассказала представитель компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

По ее словам, падение спроса на недвижимость в столице можно объяснить снижением доходов арендаторов. Кроме того, некоторые граждане уехали за границу, а часть москвичей переключилась на поиск более экономичных квартир.

Риелторы также отмечают, что в Москве снизилась стоимость аренды жилья. Однокомнатные квартиры подешевели в среднем на 12%, а двухкомнатные – на 20%, уверена эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.