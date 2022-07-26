"Боги разгневались": страшная стихия уничтожила домашнее богатство семьи Кузьмина

Семейство Кузьминых понесло немалый ущерб.

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На днях в Сочи произошел потоп, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации. Дело в том, что во время ливней несколько рек вышли из берегов. Из-за наводнения пострадало множество конструкций и строений, в том числе дом брата Владимира Кузьмина Александра.

У родственника знаменитого музыканта произошла настоящая беда. Под водой оказалось дорогостоящее музыкальное оборудование, на которое Александр копил много лет. При этом жена Кузьмина-младшего считает, что им повезло, ведь в момент потопа в Сочи они были в Подмосковье. "Представляю, что было бы, если бы нас ночью накрыло волной", – сказала Наталия в беседе с PROZVEZD.

У женщины есть объяснение случившемуся. По ее мнению, на Сочи "боги разгневались", потому что в городе бардак. Супруга Александра вспомнила слова Иосифа Сталина о запрете строительства домов выше трех-пяти этажей. Мол, ради наживы здесь понастроили многоэтажки, тем самым разрушили подземные пласты, под которыми пещеры, пустоты, подземные реки и озера.

Напомним, Александр – младший брат Владимира Кузьмина, был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером в рок-группе "Динамик".