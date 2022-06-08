В России заговорили об индексации тарифов за ремонт домов без согласования с собственниками

В Торгово-промышленной палате России решили поддержать сферу ЖКХ.

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В России может измениться схема оплаты услуг ЖКХ за ремонт домов. Тарифы могут повысить без согласования с собственниками. Мера вынужденная, так как тарифы не меняются годами, а услуги дорожают.

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С инициативой выступила Торгово-промышленная палата (ТПП) России. В Минстрое пообещали рассмотреть предложение изменить тарифы на законодательном уровне без согласования с жильцами.

Если в договоре с управляющей организацией будет прописано такое условие, то проводить собрание собственников не потребуется. ТПП выступила с подобной инициативой для поддержки сферы ЖКХ в сложившихся экономических обстоятельствах.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян заявила, что управляющие компании не могут обслуживать дома по десять лет за одну и ту же сумму. Это обусловлено тем, что собственники квартир не фиксируют юридически в договорах размер оплаты за ремонт домов.

Директор СРО НП "ЖКХ-групп" в Хабаровске Ольга Беленькая считает, что данная сфера является "самой недофинансированной", но именно это влияет на состояние подъездов, а также самих домов.

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