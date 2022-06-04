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Маткапитал не успевает за ценами на жилье

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Маткапитал не успевает за ценами на жилье

Особенно это заметно в больших городах.
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Материнский капитал часто используется при покупке жилой недвижимости, но его индексация существенно отстает от роста цен. В результате субсидии не хватает даже на внесение первого платежа по ипотечному кредиту.

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На сколько увеличится материнский капитал в 2022 году в России

В прошлом году жилая недвижимость в среднем подорожала на 21%, а маткапитал был проиндексирован всего на четыре процента, в 2022 году – на 20% и 8% соответственно.

В крупных городах использование субсидии позволит приобрести примерно 8 кв. м. Она компенсирует примерно пятую часть стоимости «однушки», 14% – двухкомнатной квартиры и 8% – трехкомнатной. В текущем году только 1,3 тыс. квартир по всей стране получится оплатить полностью, используя материнский капитал. Больше всего такого предложения сосредоточено в Орске, Балаково и Воркуте. Средняя площадь квартир составляет 34 кв. м.

В Москве и Сочи маткапитала хватит всего на 2-3 «квадрата». По сути, использование субсидии сопоставимо с получением 5%-ной скидки.

Автор: 4 июня 2022, 02:13 Источник: ЦИАН ✓ Надежный источник

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