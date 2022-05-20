Предложение аренды в 5 раз превышает спрос

Многие собственники отказываются от продажи жилья.



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На столичном рынке съемного жилья главную роль снова заняли арендаторы, на каждого из которых приходится не менее пяти квартир. Только за последние две недели предложение квартир в аренду увеличилось на 8%, с начала года рост составил почти 80%.



Столь масштабное пополнение сегмента аренды объясняется двумя факторами. Во-первых, ряд собственников временно отказались от идеи продажи из-за экономической неопределенности и решили сдавать жилье в аренду. Во-вторых, сказывается рекордное количество сделок с квартирами в прошлом году. Часть из них также перешли в раздел арендных, чтобы помочь с погашением платежей по ипотеке.

Арендодатели пока не торопятся предоставлять скидки. Чаще всего на дисконт соглашаются владельцы квартир, взятых в ипотеку, которым каждый месяц простоя обходится особенно дорого.

Основную долю предложения – 40% – занимают двухкомнатные квартиры. На долю «однушек» приходится 36%. Сложнее всего найти жилье с четырьмя комнатами и более, доля такого предложения не превышает 3%.

Интересно, что основную часть предложения класса «комфорт» и «эконом» в Москве составляют квартиры, полученные по наследству. Примерно треть жилья приобретено на дальнейшую перспективу (например, детям) и только 3% – это инвестиционные квартиры.