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Слетелись как коршуны: соседи окружили дом доживающей последние дни Заворотнюк

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Слетелись как коршуны: соседи окружили дом доживающей последние дни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк который год лечится от страшного недуга.
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Звезды отечественного шоу-бизнеса выбирают разные локации для жизни – кому-то нравится центр Москвы, а кому-то – пригород. Многие артисты нашли плюсы в жизни в Крекшино. Там в свое время купила дом и Анастасия Заворотнюк.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Звезда "Моей прекрасной няни" с мужем решили обзавестись недвижимостью в коттеджном поселке еще в 2012 году. Работы в нем велись три года, а долгожданный переезд из московской квартиры стал для супругов настоящим праздником. Поговаривают, что стоимость особняка – два миллиона долларов, но для спокойствия семьи вдали от городской суеты ничего не жалко.

Анастасия Заворотнюк. Фото: Социальные сети

Анастасия Заворотнюк была по-настоящему счастлива в стенах своей крепости – там звезда "Моей прекрасной няни" проводила дни с семьей, а еще нянчила долгожданную дочку. Однако это беззаботное и радостное время перечеркнул проклятый рак, который диагностировали у актрисы.

Артистка лечится уже не первый год. Не так давно светский сплетник Антон Суворкин, ссылаясь на свои источники, рассказывал, мол, брюнетка настолько плоха, что Петр Чернышев оставил работу и решил проводить время с женой, которая доживает последние дни. "Насте недолго осталось", – сказал тогда блогер.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Социальные сети

Живет ли сейчас звезда "Моей прекрасной няни" в коттеджном поселке, остается только догадываться. Но, возможно, пребывание там принесет счастье ее коллегам по творческому цеху, которые в свое время слетелись в деревню как коршуны, стали соседами актрисы и буквально окружили ее дом.

Недвижимость там, по данным сайта администрации района, есть у Александра Буйнова, Владимира Винокура, Льва Лещенко, Алексея Ягудина, Аллы Довлатовой, а также Наташи Королевой и Тарзана. Несмотря на близость с Анастасией Заворотнюк, звездные соседи держат в тайне все детали ее болезни, как этого и хотела семья.

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 09:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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