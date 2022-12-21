"Без меня пропадут крысы": бомжеватый парень из промозглого сарая получил путевку в новую жизнь

Порой судьба преподносит неожиданные сюрпризы. Когда кажется, что смысл жизни утрачен, на горизонте загорается искорка. Называют ее по-разному: божьей помощью, большой удачей, следствием кармы… В поисках истины становится очевидным, что свет этот зажгли обычные люди, преисполненные великого сострадания.



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Милосердие в век варварства, скандалов и жажды материальной наживы кажется чем-то уникальным. Жаль признавать, но капитализм сделал россиян эгоистичными и равнодушными. Популяризацию добра и участия к страданиям ближнего вытесняют насилие, разврат и алчность, но авторы ютуб-канала "Вася на сене" продолжают спасать людей как ангелы. Недавно они нашли в промозглой лачуге бомжеватого парня и дали ему шанс на исправление.

39-летний Антон дрожал от холода в застенках старого дома в Калужской области, напоминающего сарай. В начале 2022 года он приехал в Россию из Белоруссии на заработки, но все пошло не по плану. С работой обманули, а возвращаться назад к старой больной матери было стыдно. Тогда он забрел в забытую богом лачугу, потеснил живущих там крыс и ушел в себя.

Еду и одежду маргинал доставал из помойки, до начала осени кое-как мылся во дворе, но пришла зима: кроме голода его стал мучить еще и холод. В тридцатиградусный мороз парень накрывался четырьмя одеялами и пытался выжить. Казалось бы, кругом ни души, да только крысы его не бросили. Вопреки стереотипам, будто их нужно истреблять как особо опасных вредителей, оборвыш понимал, что это такие же живые существа, которые нуждаются в сострадании. Бомжеватый парень подкармливал хвостатых соседей, и они его не трогали.

Чудо ли, в один из суровых декабрьских дней до этого сарая доехал один из авторов ютуб-канала "Вася на сене", и увидел, в каких жутких условиях оказался человек. Ознакомившись с ситуацией, он купил Антону шапку, перчатки и продукты, а спустя время вся команда решила дать парню путевку в новую жизнь.

Впервые за три месяца маргинал помылся. Наконец, ему удалось сбрить бороду, постричься и надеть чистые новые вещи. Специально сняли комнату в общежитии, обеспечили всем необходимым и дали месяц на поиск работы.

Помолодевший на 20 лет Антон с горящими глазами с трудом поверил своему счастью. Почему именно его подняли с колен, а не кого-то другого? Ведь в стране немало нуждающихся, которых окружающие привыкли не замечать.

Говорят, в жизни все возвращается бумерангом. Даже получив то, о чем и мечтать не мог, бывший маргинал с болью в сердце вспомнил о тех, кому повезло меньше: "Без меня пропадут крысы. Ну а где они там поесть найдут?".