С какого и по какой возраст в России выдают ипотеку и кредиты наличными

Это значит, что получить кредит и ипотеку можно с 18 лет. Но у каждой финансовой компании своя политика, поэтому возрастные ограничения могут быть изменены.



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Банки при рассмотрении заявки на кредит учитывают платежеспособность, трудовой стаж, кредитную историю и возраст заемщика. Финансовые компании идут на сделку только с дееспособными гражданами.



Рассказали, до какого возраста можно получить кредит и оформить ипотеку.

Возрастное ограничение на кредитование

Оформить потребительский кредит разрешается с 18 лет. Но редко в таком возрасте можно рассчитывать на крупную сумму. Чаще всего в 18 лет многие еще учатся в учебных заведениях, а банки не выдают деньги без трудоустройства. Отсутствие кредитной истории тоже может стать причиной отказа.

Банки также указывают в требованиях, с какого и по какой возраст одобряют заявки. Например, в Росбанке можно получить деньги в возрасте от 21 года до 65 лет, а в ВТБ дают кредиты от 18 до 75 лет.

Многие получили кредит, читая блог МБК. В нем авторы рассказывают, как получить заем без официального дохода и с плохой кредитной историей.

С какого и по какой возраст дают ипотеку?

Минимальный возраст для получения ипотеки в банке — 18 лет. На практике, основная масса финансовых компаний одобряют ипотечные займы в возрасте от 21 года. У потенциального заемщика должен быть непрерывный трудовой стаж — от трех месяцев, а на момент погашения ипотеки возраст не должен превышать 85 лет. Но это максимальный порог по возрасту, который предусмотрен в Совкомбанке.

В Альфа-Банке, Газпромбанке, ВТБ выдают ипотеку до 70 лет, а в Райффайзенбанке и Росбанке до 65 лет. В Сбербанке на выдачу ипотечного кредита могут рассчитывать заемщики в возрасте от 21 до 70 лет.

Чаще всего клиентам, которые перешагнули возрастной порог в 65 лет, требуется финансовый поручитель или залог. В качестве залогового обеспечения может выступать другая недвижимость, автомобиль или ценные бумаги, а также акции и облигации.

Дадут ли кредит, если нет 18 лет?

Некоторые банки выдают кредиты гражданам РФ, которым еще не исполнилось 18 лет. Но это должны быть целевые кредиты на образование с поддержкой от государства. Например, в Сбербанке можно получить образовательный кредит с 14 лет. Деньги должны пойти на обучение. Условия по займу следующие.

Длительность кредитования — от двух до 16 лет.

Ставка по процентам — от 3%.

Сумма кредита — до 10 млн руб.

Для одобрения заявки на такой кредит нужно будет получить и предоставить согласие органов опеки, а также паспорта законных представителей ребенка. Помимо этого, требуется свидетельство о рождении заемщика, который еще не достиг 18 лет.

Зачем банки вводят возрастные ограничения по ипотеке и кредитам?

Банки стараются выдавать кредиты платежеспособным гражданам с высоким уровнем дохода. Цель финансовой компании в том, чтобы снизить риски и вернуть деньги с процентами. Для многих банков идеальный портрет заемщика — это женщина в возрасте от 25 до 41 года и мужчина в возрасте от 27 до 45 лет. Считается, что люди в таком возрасте зарабатывают больше всего.

Для мужчин устанавливается такой порог с 27 лет по той причине, что могут забрать в армию. Но при наличии военного билета и возраста до 27 лет, у заемщика будут высокие шансы на получение ипотеки или кредита.

Почему после 45 лет сложно получить ипотеку?

Банки при рассмотрении ипотечной заявки учитывают не только доход, но и возраст клиента. В рекламах финансовых компаний чаще всего сказано, до какого возраста можно получить ипотеку. Но если ваш возраст приближается к 45 годам, лучше поторопиться с оформлением ипотеки, потому что дальше получить деньги будет сложнее.

Считается, что после 45 лет у некоторых людей начинают появляться проблемы со здоровьем и высокий риск ухода на длительный больничный. При таком раскладе банку сложно будет вернуть деньги с процентами и не удастся заработать.

Людям пенсионного возраста для одобрения заявки по ипотеке лучше сразу найти финансового поручителя или подавать заявку под залог другой собственности. Это связано с тем, что ежемесячный взнос по ипотеке не должен превышать 50% от дохода заемщика. Получить ипотеку только при наличии пенсии вряд ли удастся.

Как увеличить шансы на получение ипотеки и кредита в любом возрасте?

Если подаете заявку на ипотеку или кредит, вне зависимости от возраста, вы можете повысить шансы на одобрение. Для этого сделайте следующее.

Проверьте кредитную историю и подайте запрос через портал Госуслуг. Убедитесь, что у вас положительный рейтинг.

Перед подачей заявки на ипотеку или кредит погасите все долги, включая налоги и коммуналку.

Возьмите справку с работы и проверьте с помощью кредитного калькулятора, какую часть от дохода придется платить ежемесячно. Если сумма превышает 50%, в выдаче денег откажут.

При наличии дополнительного дохода укажите это в заявке.

Откройте депозит в банке или оформите кредитную карту в компании, где собираетесь брать деньги в долг.

Старайтесь обращаться в финансовые компании, в которых получаете зарплату. Банки лояльнее относятся к зарплатным клиентам и дают деньги на более выгодных условиях.