Стоимость земельных участков выросла на 20%

Аналитики зафиксировали рост цены за сотку земли под строительство.

прочитано 140 раз

Аналитики из "Авито.Недвижимость" поделились результатами исследования цен на земельные участки под строительство частных домов. По данным сервиса, цены третьего квартала 2022 года на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого году. Средняя цена за сотку составляет 50 тысяч рублей. Эксперты добавили, что растут как спрос, так и предложение — примерно на 1% за год.

Раскошелиться придется тем, кто присматривает участок в Крыму и Краснодарском крае (1,9-1,6 млн рублей), в Ленинградской области (1,35 млн рублей), а еще в Ростовской (1,29 млн рублей) и Московской областях (1,2 млн рублей). Такой подъем цен — результат тренда, сложившегося еще в пандемию.

А вот на участки для сельского хозяйства соотношение спроса и предложения неравномерно: последнее почти в два раза отстает. В 2022 году стоимость такого участка составляет около 500 тыс. рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. Это связано с новым законом: теперь можно строить и эксплуатировать жилой дом на участке для сельского хозяйства. Спрос на участки промышленного назначения упал на 1%, а средняя цена составляет 6,5 млн рублей.