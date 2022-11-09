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Стоимость земельных участков выросла на 20%
Аналитики из "Авито.Недвижимость" поделились результатами исследования цен на земельные участки под строительство частных домов. По данным сервиса, цены третьего квартала 2022 года на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого году. Средняя цена за сотку составляет 50 тысяч рублей. Эксперты добавили, что растут как спрос, так и предложение — примерно на 1% за год.
Раскошелиться придется тем, кто присматривает участок в Крыму и Краснодарском крае (1,9-1,6 млн рублей), в Ленинградской области (1,35 млн рублей), а еще в Ростовской (1,29 млн рублей) и Московской областях (1,2 млн рублей). Такой подъем цен — результат тренда, сложившегося еще в пандемию.
А вот на участки для сельского хозяйства соотношение спроса и предложения неравномерно: последнее почти в два раза отстает. В 2022 году стоимость такого участка составляет около 500 тыс. рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. Это связано с новым законом: теперь можно строить и эксплуатировать жилой дом на участке для сельского хозяйства. Спрос на участки промышленного назначения упал на 1%, а средняя цена составляет 6,5 млн рублей.
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