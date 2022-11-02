Эконом-класса в Москве стало в 5 раз больше

Доля таких проектов выросла до 6%.



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В старых границах Москвы значительно выросло предложение жилых комплексов класса "эконом". Еще год назад в продаже было около 220 лотов в таких проектах, сейчас их количество выросло до 1 тыс. объектов.



На первичном рынке в реализации находится 12 новостроек класса "эконом", их доля в общем объеме предложения составляет 6%.

В Новой Москве в продаже находится около 900 лотов в жилых комплексах класса "эконом". За год предложение выросло в 2,5 раза.

Возвращение на рынок новостроек класса "эконом" связано с существенным удорожанием жилья в последние годы – минимум на 40-50%. Рост цен происходил параллельно со снижением доходов населения, вынужденного теперь искать самые доступные варианты. Кроме того, из-за снижения ипотечных ставок на рынок пришли покупатели, которые раньше не могли позволить себе собственное жилье. Сейчас же они могут рассчитывать на самую бюджетную студию или "однушку".

Для сравнения, предложение класса "комфорт" внутри МКАД также увеличилось, но не столь значительно, – на 27% за год. Сейчас в реализации находится 21,6 тыс. квартир и апартаментов.

В Новой Москве предложение выросло на 59%, до 13,7 тыс. лотов.