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Недвижимость
Собянин рассказал о знаковых строительных объектах 2021 года

Собянин рассказал о знаковых строительных объектах 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о наиболее интересных объектах, построенных в городе в 2021 году. Он отметил, что столица достигла рекордных объемов ввода недвижимости.
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В 2021 году в Москве введено 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости. "Половина – это жилье, а вторая половина – коммерческие, социальные, культурные и спортивные объекты", – уточнил Собянин.

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Главным проектом ушедшего года стала реконструкция исторического здания Дома культуры "ГЭС-2" на острове Балчуг. Многолетняя работа увенчалась ошеломляющим успехом, написал Собянин.

Также мэр напомнил о строительстве новой сцены "Уголка дедушки Дурова". У главных артистов театра – животных – появился комфортный дом.

В ушедшем году было введено несколько крупных спортивных объектов. В районах Солнцево и Ново-Переделкино открылись ледовые дворцы, на Ходынском поле появился огромный спорткомплекс "Чкалов-арена", а в рамках реконструкции спортивного комплекса "Торпедо" заработал новый ФОК с футбольным манежем.

Крупнейшим объектом здравоохранения стал детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке. Там есть все возможности для лечения инфекционных заболеваний.

В 2021 году открылось несколько больших школ. Они построены на средства города и инвесторов. Так, в Валдайском проезде, 14/1 появилась школа на 1,9 тысячи мест с атриумом для лекций и культурных мероприятия.

"В 2022 г. мы продолжим реализацию масштабной программы развития нашего города – будем строить новые жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы для москвичей", – сообщил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал о сохранении исторического наследия Москвы. С 2011 года в Москве отреставрировано более 1,7 тысячи объектов культурного наследия.

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 9 января 2022, 11:39 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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