Названы самые опасные места для детей в подъездах многоквартирных домов

Руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович рассказала о правилах, которые дети должны соблюдать в подъездах многоэтажек.



Лифт является самым опасным местом для детей в многоквартирных домах, отметила эксперт. Иногда ребенок, развлекаясь со сверстниками, может воспользоваться этим средством передвижения, как аттракционом. По словам Баландович, родители должны объяснить своим детям, что в лифте нельзя прыгать, раскачивать его и нажимать все кнопки сразу.

Застряв в такой машине, дитя может сильно испугаться. Руководитель филиала Школы детской безопасности предупредила, что такой момент может стать причиной появления различных фобий: например ребенок начнет бояться темноты, не сможет оставаться один из-за страха. Если дети все-таки окажутся в остановившемся и не открывшимся лифте, они должны знать о существовании кнопки вызова диспетчера, а также как себя вести в экстренных ситуациях. Обо всем этом им также должны рассказать родители.

Лестницы – тоже достаточно опасное место для детей. Перепрыгивая через ступени или быстро по ним спускаясь, ребенок может получить травму – ушиб, вывих или перелом. Также детям и родителям стоит смотреть внимательнее на лестницы, ведь на них могут оказаться битые стекла или шприцы.

Последние этажи в многоквартирных домах, по словам Баландович, также могут быть опасными, ведь там, как правило, находятся выходы на крышу. К чему может привести такая вылазка, взрослые люди, способные трезво оценить ситуацию, понимают, поэтому они должны донести до детей простые правила.