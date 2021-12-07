Северо-Восточная хорда сократит среднее время поездки по Москве

В декабре в столице открылась эстакада от станции МЦК "Ботанический Сад" до Сельскохозяйственной улицы. Она является частью Северо-Восточной хорды. Новая магистраль улучшит транспортную доступность 73 районов Москвы и сократит время движения по городу на 20-25%.

