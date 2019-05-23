Лидер "Нашего Измайлова" Николай Табашников: Вернисаж сносить не будут
Согласно первоначальному проекту планировки территории по адресу Сиреневый бульвар, владение 4 в Измайлово предполагалось снести измайловский вернисаж, чтобы проложить подъездную дорогу к жилому комплексу. Такой план вызвал возражения у местных жителей.
В защиту вернисажа выступило общественное движение "Наше Измайлово". Его лидер, главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников объяснил, что предложенное решение было неприемлемо сразу по нескольким причинам.
"Оно предполагало снос важного культурного объекта, которым является измайловский вернисаж, оно было дорогим, поскольку надо было выплачивать компенсации владельцам строений, и оно означало появление автомобильной дороги на берегу Виноградного пруда, что также вызывает возражения", – высказал претензии активист.
Участники движения "Наше Измайлово" провели акцию с вывешиванием баннеров в защиту вернисажа у его входа. Николай Табашников направил обращение к городскому руководству с просьбой пересмотреть проект планировки.
В итоге активисты добились успеха. "Руководство города прислушалось к мнению жителей, это не может не радовать. Уверен, что подобным образом можно решать многие проблемы и конфликты", – подчеркнул Табашников. Произошедшее он назвал примером успешного взаимодействия власти и общества.
Измайловский вернисаж – это часть местного Кремля, где вот уже четверть века проводится крупнейшая выставка-ярмарка изделий художественного и прикладного искусства. Упоминания об этом месте можно найти в международных путеводителях и списках обязательных для посещения мест. Сам Кремль в Измайлово возник еще в 2003 году как центр русской культуры в Москве.
Об этом рассказали друзья артистки
Пара принимает поздравления
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Вокруг артиста складывается "мутная история"
Популярные темы форума
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Как вам Евровидение 2019?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Во всем виноваты евреи!
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Замуж за иностранца
Сосед гей
Первый размер груди
Боюсь одиночества
Мой муж гинеколог
Не родись красивой, а родись счастливой
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Любовник младше на 10 лет
Хочу вернуть старые отношения
Стрижка налысо для женищны
Муж изменят с племянником
Шоу бизнес
У него нет высшего образования
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Важна ли внешность для мужчины?
Занимает и не возвращает
15-летняя сестра не знает от кого беременна
<цензура> тупая математичка ух <цензура>
Целлюлит и растяжки
Постоянно устраивает скандалы