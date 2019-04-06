Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк

Знаменитая актриса живет с семьей в роскошном коттедже в поселке Крекшино. По словам Анастасии Заворотнюк, этот дом она приобрела за два миллиона долларов.



В эфире программы "Однажды" артистка рассказала, что переехала с родственниками в трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров еще четыре года назад. Она призналась, что специально приобрела коттедж ради отца. "Мне хотелось купить дом, чтоб мой папа успел сюда прийти. Хотелось, чтоб папа пожил именно в том доме, собрать семью", – поделилась звезда.

Отец актрисы скончался от продолжительной болезни в том же году. Анастасия Заворотнюк до сих пор не может оправиться после смерти родственника. Она часто приезжает к нему на кладбище. "Он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему. Папа – это человек, который меня сделал. Он всегда был предельно честен со мной", – вспомнила артистка.

Позднее в жизни знаменитости произошла еще одна трагедия: умер ее старший брат Слава. Мать актрисы рассказала, что старалась держаться, чтобы не огорчать близких. После трагедии она поняла, что ее цель состоит в заботе о родственниках. "Ушел муж, ушел сын, но я осталась, значит, у меня есть долг", – цитирует женщину Star Hit.

Сейчас все внимание семьи сосредоточено на воспитании дочери Милы. Девочка появилась на свет в октябре прошлого года. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в шутку отметила, что весь дом принадлежит маленькой наследнице. Повсюду можно увидеть ее пеленки и игрушки.

Что касается старших детей Анастасии Заворотнюк, то у каждого из них есть отдельная комната в коттедже. Дочери Анне уже 23 года. Она окончила университет в Нью-Йорке и работает продюсером. Сыну Мише 18 лет. Он изучает право в МГИМО, но мечтает стать актером.