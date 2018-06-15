Как Москва победила автомобильные пробки

Московские власти успешно справились с автомобильными пробками. За семь лет в городе построено 700 километров дорог. Такими темпами столица намерена двигаться и дальше, рассказал в интервью "Российской газете" глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, число автомобилей растет в Москве с каждым годом. За семь лет их стало больше на миллион: вместо прежних четырех миллионов – пять.

"Жителей прибавилось всего 200 тысяч, а автомобилей – в пять раз! Тем не менее еще в 2015 году вместо позорного первенства по пробкам российская столица сначала откатилась на четвертое место в международных рейтингах, а по итогам 2017 года – на 13-е место", – сказал Хуснуллин.





Добиться этого удалось с помощью целого комплекса мер. Речь идет об ограничении парковочного пространства и обновлении общественного транспорта, которое стимулировало москвичей более активно им пользоваться, а машины оставить для поездок на дачу.





Город построил еще и 208 искусственных сооружений – эстакад, путепроводов, транспортных развязок. 14 из реконструированных и заново построенных развязок – на МКАД. Теперь усилия строителей сосредоточены на двух хордах - Северо-Западной и Северо-Восточной – и Южной рокаде.





Северо-Западную хорду планируется открыть уже в этом году. Она снимет напряжение на дорогах через весь город с севера до юго-запада. На Северо-Восточной хорде скоро откроется участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, потом – от Косинской развязки до Четвертого транспортного кольца. Там, по словам Хуснуллина, появится роскошный хайвей протяженностью 12 километров, проходящий почти весь по эстакадам.





В Новой Москве Калужское шоссе дойдет до ЦКАД. Это еще одна дорога первого класса – по 6-8 полос с развязками, среди которых нет ни одной в горизонтальном исполнении и ни одного пересечения. Присоединенные территории получат фактически дублер МКАД.





Говоря о новшествах в строительстве, Марат Хуснуллин отметил переход на проектирование объектов в 3d-формате и назвал это серьезным прорывом. Также, по его словам, вся разрешительная система документов переведена в электронный вид. Строительная отрасль в Москве превратилась в энергонасыщенное производство, резюмировал заммэра.