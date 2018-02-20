В России создадут карту недостроенных домов
На Охотном Ряду прошло очередное заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Управляющий директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Алексей Ниденс сообщил важную новость: все новостройки в России промаркируют по степени надежности объекта. Синим цветом в единой информационной системе жилищного строительства отметят надежные дома, желтым – те, где возникла просрочка, красным – проблемные.
Сведения, размещенные на портале, будут обновляться раз в квартал. Маркировка по степени надежности объектов, как подчеркивают в АИЖК, не исключает рисков недостроя на 100 процентов, но это большой прорыв в информированности граждан. Ведь на портале можно будет сравнить срок сдачи, фактическую готовность здания и оценить свои риски при желании инвестировать в строительство.
После создания единой вертикали органов государственной власти, которая будет отвечать за контроль и надзор в области долевого строительства, таких рисков станет еще меньше. В этом уверен глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он сообщил, что на рассмотрении комитета находится законопроект о создание такой структуры.
Парламентарий напомнил, что перед законодателями стоит задача обеспечить условия для дальнейшего развития рынка жилищного строительства и не допустить несблалансированного подхода к выполнению соответствующего поручения президента.
Напомним, что Госдума VII созыва плотно занимается кардинальными изменениями законодательства, чтобы решить проблемы, возникающие в долевом строительстве. По инициативе спикера Вячеслава Володина в июле 2017 года в палате прошли масштабные парламентские слушания с участием обманутых граждан, парламентариев, министров и представителей Центробанка.
А с 11 июля в Думе начала работу межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков – депутаты лично разбирались со всеми поступающими к ним вопросами, выезжали в регионы для встреч с обманутыми гражданами и анализировали перспективы скорейшего решения их проблем. Сейчас в 72 регионах насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Число граждан, заключивших договоры участия в них, достигает 86 тысяч человек. А по неофициальным данным, число обманутых дольщиков составляет около 150 тысяч человек.
До 2022 года планируется достроить 770 проблемных объектов. В остальных случаях, возможно, будут применяться иные меры восстановления прав граждан – компенсационные выплаты и компенсацинное жилье.
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