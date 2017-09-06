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Конец эпохи "клеверных развязок"

Фото: stroi.mos.ru
Работы на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей завершены. Открытием движения на участке завершается программа реконструкции развязок клеверного типа в Москве. В итоге магистрали не только увеличили свою пропускную способность, но и стали более безопасными для автомобилистов.
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Развязки "клеверный лист" в свое время сослужили хорошую службу в оздоровлении транспортной ситуации в Москве. Однако при строительстве МКАД проектировщики не предусмотрели "автомобильный бум", который грянул спустя несколько десятилетий. В итоге клеверные развязки стали, по мнению специалистов, основной причиной пробок на кольцевой.

И вот теперь "лепестки" исчезли. На смену им пришли направленные съезды. Реконструированы более десятка развязок, их новая конфигурация разделяет поток машин и увеличивает пропускную способность трасс.

Развязка с Профсоюзной улицей

"Финальный аккорд" программы реконструкции прозвучал на пересечении Калужского шоссе и Профсоюзной улицы, выезде на Ленинский проспект и в районы Ясенево и Теплый Стан. Этот объект, по признанию руководства столичного стройкомплекса, стал едва ли не самым сложным. Строители столкнулись с огромным количеством инженерных сетей: здесь расположены линии двух мощных высоковольтных станций – "Теплый Стан" и "Коньково".

Все сложности успешно преодолены. Сооружен тоннель длиной 1,2 километра для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области. Появились левоповоротная эстакада для движения из области на внутреннюю сторону МКАД, разворотная эстакада через кольцевую. Кроме того, возведены две эстакады через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу на дублерах МКАД.

Развязка с Профсоюзной улицей. Фото: stroi.mos.ru

Бусиновская развязка

Бусиновская транспортная развязка на МКАД была открыта в 2014 году одновременно с головным участком новой скоростной федеральной трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург". Транспорт пошел и по автомобильной дороге до новой развязки на улице Фестивальная. Этот участок трассы соединил три района Москвы – Ховрино, Головинский и Западное Дегунино. Кроме того, он связал магистраль "Москва – Санкт-Петербург" с крупнейшими строящимися магистралями города – Северо-Восточной и Северо-Западной хордами.

Бусиновская развязка. Фото: stroi.mos.ru

Молодогвардейская развязка

Первая очередь транспортной развязки на пересечении МКАД и Молодогвардейской улицы была сдана в ноябре 2013 года, одновременно со скоростной платной трассой Северный обход Одинцово. Молодогвардейская развязка стала ключевым звеном новой магистрали, соединяющей северный дублер Кутузовского проспекта с платной автодорогой. Здесь применялись новейшие строительные материалы и технологии. Дорожное покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона – более устойчивого к износу и образованию колеи. За транспортным потоком следит автоматизированная система. Развязка оборудована противогололедной установкой и метеостанцией, а также блоком пожаротушения. Объект полностью введен в строй в сентябре 2016 года.

Молодогвардейская развязка. Фото: stroi.mos.ru

Развязка с Ленинским проспектом

На пересечении МКАД с Ленинским проспектом строители возвели две эстакады направленного съезда, тоннель, путепровод. Здесь также появились правоповоротная эстакада с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД и два пешеходных перехода. Кроме того, расширена проезжая часть на МКАД и Ленинском проспекте. Реконструкция развязки клеверного типа с устройством направленных съездов позволила отделить транзитные потоки автомобилей, двигающихся по кольцевой и Ленинскому проспекту, от поворотного движения автомобильных потоков. Новая развязка создала благоприятные условия для движения транспорта по Киевскому шоссе в сторону аэропорта "Внуково".

Развязка с Ленинским проспектом. Фото: stroi.mos.ru

Развязка с Каширским шоссе

План реконструкции предусматривал строительство четырех эстакад. Первая, длиной 612 метров, обеспечила съезд с Каширского шоссе при движении из области на внутреннюю сторону МКАД. Вторая, длиной почти 665 метров – съезд с Каширского шоссе при движении из центра на внешнюю сторону Кольцевой. Эстакада длиной 164,8 метра обеспечивает правоповоротный съезд с МКАД на Каширское шоссе в сторону области. Еще одна, длиной 368,9 метра, позволяет повернуть с внешней стороны кольца на Каширское шоссе в сторону центра. Построен тоннель по боковому проезду МКАД со стороны города и надземный пешеходный переход через кольцевую дорогу.

Развязка с Каширским шоссе. Фото: stroi.mos.ru

Всего за последние годы московские власти реконструировали 14 транспортных развязок. Кроме уже упомянутых, это пересечение МКАД с Ленинградским шоссе, с Волгоградским и Мичуринским проспектами, направленные эстакады-съезды на пересечении улицы Маршала Жукова (Звенигородское шоссе) с кольцевой автодороги, выезд на МКАД из района Бирюлево Западное), Косинская – на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Также возведены развязки с Дмитровским и Можайским шоссе, с Рязанским проспектом.

Выполненная московским градостроительным комплексом программа реконструкции позволила существенно увеличить пропускную способность кольцевой дороги, значительно снизить интенсивность транспортных заторов на этой городской магистрали. Мэр столицы Сергей Собянин заверил москвичей, что работа по улучшению условий движения на МКАД продолжится.

Автор: Андрей Евлампиев6 сентября 2017, 14:16

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