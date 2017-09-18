В "Зарядье" появится панорамный ресторан

В парке "Зарядье" построят уникальный ресторан. Из окон заведения будет открываться панорама Москвы-реки.
Его обставят в стиле 60 годов XX века. Частично внутреннее убранство ресторана будет повторять интерьер гостиницы "Россия", передает НСН. По словам главного архитектора столицы и руководителя авторского коллектива проектировщиков "Зарядья" Сергея Кузнецова, на стенах заведения разместят картины о покорении космоса.
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