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Недвижимость

Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой

Юлия Салибекова. Фото: vk.com/salibekova
Семья бывших участников телепроекта "Дом-2" – Юлия и Тигран Салибековы вовсю готовятся к переезду в собственную двухкомнатную квартиру в подмосковном Щелково, которую они купили перед Новым годом. Новоселье намечается буквально на днях.

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прочитано 7869 раз

Шикарным дизайнерским ремонтом, который пара делает в течение трех месяцев, поделилась в своем Instagram Юлия. Судя по снимкам, счастливые супруги уже обставили свое семейное гнездышко красивой мебелью и современной бытовой техникой.

Хорошие новости, друзья! На следующей неделе переезжаем! Урааа!!! Я уже жду не дождусь, пока наступит этот момент����, очень хочу проснуться наконец-то в этой шикарной кровати от мастеров Солнечного Дагестана @excluzivnaya_mebel , а то 5 лет на диване спим ���� Ещё в скором времени привезут нашу прихожую в каретной стяжке тоже от @excluzivnaya_mebel ! Обязательно покажу вам её в моей рубрике про наш #ремонт и #обустройство -#ремонтусалибековых ! #инстаремонт #ремонтидет #нашремонт #спальня #кровать #семейноеложе #салибековы #богородскиймкр #богородский #мкрбогородский #мебельназаказ #дагестан #мебельиздагестана #новаяквартира #скоропереезд #ремонтиобустройство #картина #эксклюзивнаямебель

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova)

"Хорошие новости, друзья! На следующей неделе переезжаем! Урааа!!! Я уже жду не дождусь, пока наступит этот момент, очень хочу проснуться наконец-то в этой шикарной кровати от мастеров Солнечного Дагестана", – написала девушка рядом с фотографией супружеской спальни. "Как же это приятно – обустраивать свое гнездышко! В нашу новую квартиру хочу все только качественное и стильное!", – подписала Юлия другое фото.

Вот такая красота наполнила наш дом!!! Спасибо магазину межкомнатных дверей @dvernoi_style за этот шик! Я такие двери , а тем более ручки нигде не видела! Очень стильные и в то же время уютные! Это как раз то, что я искала , стиль современной классики! А вообще в @dvernoi_style огромный выбор межкомнатных и входных дверей , самая разнообразная фурнитура, и цены умеренные потому, что магазин находится в г. #Дзержинский , не платят они огромную аренду , соответственно и накрутки бешенной нет! Ну как вам обстановочка? #двери #ремонтусалибековых #ремонт #ремонтиобустройство #ремонтидет #дверидома #двернойстиль #нашидвери #межкомнатныедвери #дверидзержинский

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova)

Судя по фото и видеоотчетам экс-участницы телешоу в Instagram, Салибековы с вдохновением и любовью занимаются обустройством своей новой квартиры. Об этом говорит единый стиль жилища и тонкий вкус хозяев. Поклонники звездной пары поделились своими впечатлениями от дизайна жилища Салибековых. "Наблюдаю за вашим ремонтом и прям получаю удовольствие, так все красиво, так все уютно, от кухни вообще кайфую, себе такую же хочу, вы молодцы", "Юля!!! Кухня шикарная!!!! Обожаю белую мебель!!! Очень у вас все смотрится гармонично и красиво! Молодцы!!!", - пишут пользователи.

Сегодня очень хороший день ! Ведь мне привезли шикарную скатерть и салфетки из ЭКО кожи на кухню от @skaterti_moscow_ ������������ Скоро покажу все на столе, сшили специально для моего овального кухонного стола! Самые большие её достоинства, стереть с неё можно абсолютно все, очень практичная и конечно же имеет шикарный вид!! Спасибо @skaterti_moscow_ за красоту! #скатерть #скатертьизэкокожи #скатертьнастол

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova)

Отметим, ключи от новой квартиры в Щелково пара экс-участников "Дома-2" получила в начале декабря 2016 года. Квартира в новостройке находится в микрорайоне "Богородский". По некоторым данным, приобретение обошлось Салибековым в три с лишним миллиона рублей. Апартаменты Салибековых находятся на тринадцатом этаже новенькой высотки. 

Автор: Людмила Фоканова3 апреля 2017, 10:26

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