Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой

Семья бывших участников телепроекта "Дом-2" – Юлия и Тигран Салибековы вовсю готовятся к переезду в собственную двухкомнатную квартиру в подмосковном Щелково, которую они купили перед Новым годом. Новоселье намечается буквально на днях.

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