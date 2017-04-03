Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
Шикарным дизайнерским ремонтом, который пара делает в течение трех месяцев, поделилась в своем Instagram Юлия. Судя по снимкам, счастливые супруги уже обставили свое семейное гнездышко красивой мебелью и современной бытовой техникой.
"Хорошие новости, друзья! На следующей неделе переезжаем! Урааа!!! Я уже жду не дождусь, пока наступит этот момент, очень хочу проснуться наконец-то в этой шикарной кровати от мастеров Солнечного Дагестана", – написала девушка рядом с фотографией супружеской спальни. "Как же это приятно – обустраивать свое гнездышко! В нашу новую квартиру хочу все только качественное и стильное!", – подписала Юлия другое фото.
Хорошие новости, друзья! На следующей неделе переезжаем! Урааа!!! Я уже жду не дождусь, пока наступит этот момент����, очень хочу проснуться наконец-то в этой шикарной кровати от мастеров Солнечного Дагестана @excluzivnaya_mebel , а то 5 лет на диване спим ���� Ещё в скором времени привезут нашу прихожую в каретной стяжке тоже от @excluzivnaya_mebel ! Обязательно покажу вам её в моей рубрике про наш #ремонт и #обустройство -#ремонтусалибековых ! #инстаремонт #ремонтидет #нашремонт #спальня #кровать #семейноеложе #салибековы #богородскиймкр #богородский #мкрбогородский #мебельназаказ #дагестан #мебельиздагестана #новаяквартира #скоропереезд #ремонтиобустройство #картина #эксклюзивнаямебель
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Судя по фото и видеоотчетам экс-участницы телешоу в Instagram, Салибековы с вдохновением и любовью занимаются обустройством своей новой квартиры. Об этом говорит единый стиль жилища и тонкий вкус хозяев. Поклонники звездной пары поделились своими впечатлениями от дизайна жилища Салибековых. "Наблюдаю за вашим ремонтом и прям получаю удовольствие, так все красиво, так все уютно, от кухни вообще кайфую, себе такую же хочу, вы молодцы", "Юля!!! Кухня шикарная!!!! Обожаю белую мебель!!! Очень у вас все смотрится гармонично и красиво! Молодцы!!!", - пишут пользователи.
Как же это приятно - обустраивать своё гнездышко ! В нашу новую квартиру хочу все только качественное и стильное! Хорошо , что у меня есть @postelka26 , там столько Красоты для дома,вот эти милые коврики для ванной комнаты приехали к нам сегодня и я очень радуюсь , они классные! Спасибо @postelka26 #декор_postelka26 #ремонтусалибековых
Сегодня очень хороший день ! Ведь мне привезли шикарную скатерть и салфетки из ЭКО кожи на кухню от @skaterti_moscow_ ������������ Скоро покажу все на столе, сшили специально для моего овального кухонного стола! Самые большие её достоинства, стереть с неё можно абсолютно все, очень практичная и конечно же имеет шикарный вид!! Спасибо @skaterti_moscow_ за красоту! #скатерть #скатертьизэкокожи #скатертьнастол
Отметим, ключи от новой квартиры в Щелково пара экс-участников "Дома-2" получила в начале декабря 2016 года. Квартира в новостройке находится в микрорайоне "Богородский". По некоторым данным, приобретение обошлось Салибековым в три с лишним миллиона рублей. Апартаменты Салибековых находятся на тринадцатом этаже новенькой высотки.
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