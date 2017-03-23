Список московских хрущевок для сноса подготовят к осени

Власти столицы готовят список районов столицы, где будет проходить снос хрущевок. Как рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, перечень подготовят к осени, передает газета "Коммерсантъ".

По словам вице-мэра, речь идет не о сносе каких-то отдельных аварийных домов, а о поквартальном переселении. "В зону реновации действительно могут войти объекты, не подпадающие под исходные параметры самой программы", – пояснил Хуснуллин.

В программу по переселению жителей могут войти все округа Москвы. При этом в меньшей степени она коснется центра мегаполиса, поскольку в этой части города не так много устаревшего жилья.