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Недвижимость

Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Fludra
После существенного спада 2014 года массовый спрос жителей России на недвижимость за рубежом до сих пор не восстановился и в 2016 году ушел в еще более глубокий минус. Однако для некоторых стран минувший год стал более чем удачным.
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Впервые за последнее десятилетие список самых популярных стран для покупки недвижимости возглавила Испания. Она стала безусловным лидером спроса 2016 года. Об этом сообщили эксперты "Prian.ru: Недвижимость за рубежом" в ежегодном отчете. 

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По мнению специалистов, свою роль сыграло падение цен. Кроме того, на ситуацию повлияла действующая программа Golden Visa, которая позволяет получить вид на жительство в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость, сообщает BFM.ru.

Лидер прошлогоднего рейтинга, Болгария, в этом году оказалась на втором месте. Эксперты объясняют это тем, что кризис ударил в первую очередь по возможным покупателям недорогой курортной недвижимости ценой до 50 тысяч евро.

Италия, Германия и Греция расположились на третьей, четвертой и пятой строчках списка. Год назад тройка состояла из тех же стран, только в другом порядке: Германия, Греция, Италия.

На расклад рейтинга стран также повлияла политика, повысив покупательский интерес к Британии и США. Однако, как отмечают эксперты, реальный спрос на американскую недвижимость все еще остается ограниченным и фокусируется на трех городах – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Значительно сдала свои позиции Турция, опустившись с шестого на девятое место. Специалисты рынка недвижимости предположили, что результат мог быть еще хуже, если бы подсчеты велись только по россиянам. Однако граждане Украины и Казахстана не дали Турции вылететь из лидирующей десятки, полагают эксперты.

Сообщалось, что год назад существенно выросли продажи недвижимости в Крыму. С того момента, как полуостров вошел в состав России, сделки купли-продажи стали заключать намного чаще. Как писали Dni.Ru,   в ближайшие годы эксперты предрекают ажиотажный спрос на крымскую недвижимость. Все те россияне, которые хотели приобрести себе домик или квартиру в Черногории, Испании или Болгарии, переориентируются на отечественный рынок жилья.

17 января 2017, 12:38

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