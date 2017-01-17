Названа страна с самой популярной недвижимостью для иностранцев

После существенного спада 2014 года массовый спрос жителей России на недвижимость за рубежом до сих пор не восстановился и в 2016 году ушел в еще более глубокий минус. Однако для некоторых стран минувший год стал более чем удачным.

Впервые за последнее десятилетие список самых популярных стран для покупки недвижимости возглавила Испания. Она стала безусловным лидером спроса 2016 года. Об этом сообщили эксперты "Prian.ru: Недвижимость за рубежом" в ежегодном отчете.

По мнению специалистов, свою роль сыграло падение цен. Кроме того, на ситуацию повлияла действующая программа Golden Visa, которая позволяет получить вид на жительство в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость, сообщает BFM.ru.

Лидер прошлогоднего рейтинга, Болгария, в этом году оказалась на втором месте. Эксперты объясняют это тем, что кризис ударил в первую очередь по возможным покупателям недорогой курортной недвижимости ценой до 50 тысяч евро.

Италия, Германия и Греция расположились на третьей, четвертой и пятой строчках списка. Год назад тройка состояла из тех же стран, только в другом порядке: Германия, Греция, Италия.

На расклад рейтинга стран также повлияла политика, повысив покупательский интерес к Британии и США. Однако, как отмечают эксперты, реальный спрос на американскую недвижимость все еще остается ограниченным и фокусируется на трех городах – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Значительно сдала свои позиции Турция, опустившись с шестого на девятое место. Специалисты рынка недвижимости предположили, что результат мог быть еще хуже, если бы подсчеты велись только по россиянам. Однако граждане Украины и Казахстана не дали Турции вылететь из лидирующей десятки, полагают эксперты.

Сообщалось, что год назад существенно выросли продажи недвижимости в Крыму. С того момента, как полуостров вошел в состав России, сделки купли-продажи стали заключать намного чаще. Как писали Dni.Ru, в ближайшие годы эксперты предрекают ажиотажный спрос на крымскую недвижимость. Все те россияне, которые хотели приобрести себе домик или квартиру в Черногории, Испании или Болгарии, переориентируются на отечественный рынок жилья.