В проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах

Некоторые москвичи получили звонки и смс-сообщения с угрозами.

В Москве продолжается второй день голосования на выборах президента России. Процедура проходит штатно, однако известны случаи, когда жителям столицы поступали смс-сообщения и звонки от неизвестных лиц с угрозами и шантажом.

Власти Москвы призвали горожан быть предельно бдительными, не поддаваться на провокации и не предпринимать действий, к которым их пытаются склонить злоумышленники.

Для противодействия мошенникам в Москве работает специальная горячая линия в рамках сервиса "Перезвони сам". Заявить о злоумышленниках можно по телефону +7 495 870-35-94. Специалисты расскажут о том, что делать при получении провокационных смс-сообщений и звонков.

"Перезвони сам" – совместный проект правительства Москвы и столичного ГУ МВД. Сервис помогает бороться с телефонным мошенничеством.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.