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Пятница 8 сентября

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Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы

Медведев оценил удобство электронного голосования на выборах мэра Москвы
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Зампред Совета безопасности отдал голос через планшет.

Заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Политик отдал голос через планшет в своем рабочем кабинете.

Зампред Совбеза назвал дистанционное электронное голосование удобным.

"Удобно, на самом деле", – цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее свой голос отдал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он посетил избирательный участок и воспользовался терминалом электронного голосования.

В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участке, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.

8 сентября 2023, 15:03
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
RIA_Kremlinpool✓ Надежный источник

Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

Более миллиона москвичей проголосовали электронно на выборах мэра
Процедура проходит в штатном режиме. Свыше миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

"Опасность внешнего контроля": в мятеже Пригожина усмотрели влияние из-за рубежа

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Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Спикер ГД воспользовался терминалом электронного голосования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщила пресс-служба ГД.

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений
Доступ к онлайн-голосованию нормализуется в ближайшее время. Причиной задержки поступления СМС-сообщений участникам дистанционного онлайн-голосования (ДЭГ) в Москве стали попытки атаковать сервера компании, осуществляющей доставку СМС.

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования
Процедура состоялась в Мосгоризбиркоме. В Московской городской избирательной комиссии 7 сентября разделили ключ расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы.

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