Спикер ГД воспользовался терминалом электронного голосования.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщила пресс-служба ГД. Он побывал на избирательном участке №74 Пресненского района столицы.

Володин отдал голос с помощью установленного на участке терминала электронного голосования. Это одно из нововведений текущей избирательной кампании.

Также участие в выборах мэра Москвы принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проголосовал на избирательном участке №182.

Выборы мэра Москвы проходит с 8 по 10 сентября. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участке, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.

Для участников дистанционного голосования пройдет акция "Миллион призов". Победители смогут потратить призовые баллы в заведениях общепита, театрах и музеях, пополнить транспортную карту "Тройка".