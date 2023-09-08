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Пятница 8 сентября

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Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
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Спикер ГД воспользовался терминалом электронного голосования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы, сообщила пресс-служба ГД. Он побывал на избирательном участке №74 Пресненского района столицы.

Володин отдал голос с помощью установленного на участке терминала электронного голосования. Это одно из нововведений текущей избирательной кампании.

Также участие в выборах мэра Москвы принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проголосовал на избирательном участке №182.

Выборы мэра Москвы проходит с 8 по 10 сентября. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участке, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.

Для участников дистанционного голосования пройдет акция "Миллион призов". Победители смогут потратить призовые баллы в заведениях общепита, театрах и музеях, пополнить транспортную карту "Тройка".

8 сентября 2023, 12:25
Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений
Доступ к онлайн-голосованию нормализуется в ближайшее время. Причиной задержки поступления СМС-сообщений участникам дистанционного онлайн-голосования (ДЭГ) в Москве стали попытки атаковать сервера компании, осуществляющей доставку СМС.

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования
Процедура состоялась в Мосгоризбиркоме. В Московской городской избирательной комиссии 7 сентября разделили ключ расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы.

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам
Все данные надежно защищены. Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра, заявил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра
В этом году на участках появятся терминалы электронного голосования. У москвичей есть выбор, каким способом проголосовать на выборах мэра.

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования
Участие приняли около 430 тысяч человек. Тестовое электронное голосование прошло 25 августа с 08:00 до 14:00.

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