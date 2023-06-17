"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы".



Основатель ЧВК «Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого отношения к экономике. ПМЭФ-2023, по мнению главы оркестра, организовывалось для российской элиты.



По мнению Пригожина, мероприятие не отражает интересы России, а "потворствует праздному образу жизни определенного слоя общества".

«То, что сегодня происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И к экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного количества элит», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Примечательно, что в рамках сессий ПМЭФ-2023 Евгения Пригожина назвали «трендсеттером года» (так характеризуют людей, которые выступают основателями или популяризаторами новых веяний и идей в какой-либо области — прим. ред.). Сам Евгений Викторович такое сравнению счел некорректным. Он подчеркнул, что сейчас трендсеттерами являются исключительно русские солдаты.

«Я думаю, что современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных стандартов», – заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин поделился коллажами из снимков, которые он получил от своего товарища. На одних кадрах запечатлены лекции ПМЭФ-2023, а рядом – фотографии с погибшими и ранеными бойцами на передовой.