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Суббота 17 июня

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"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"

"К экономике это не имеет отношения": Пригожин назвал ПМЭФ "пиром во время чумы"
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин критически охарактеризовал проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Предприниматель назвал мероприятие "пиром во время чумы".

Основатель ЧВК «Вагнер» убежден, что в сложившихся условиях данное событие имеет никакого отношения к экономике. ПМЭФ-2023, по мнению главы оркестра, организовывалось для российской элиты.

По мнению Пригожина, мероприятие не отражает интересы России, а "потворствует праздному образу жизни определенного слоя общества".

«То, что сегодня происходит на петербургском форуме – это называется пир во время чумы. И к экономике это не имеет отношения, это имеет отношение к светскому образу жизни и к тусовкам, которые раньше были в Лондоне. И теперь их не хватает для определенного количества элит»,цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Примечательно, что в рамках сессий ПМЭФ-2023 Евгения Пригожина назвали «трендсеттером года» (так характеризуют людей, которые выступают основателями или популяризаторами новых веяний и идей в какой-либо области — прим. ред.). Сам Евгений Викторович такое сравнению счел некорректным. Он подчеркнул, что сейчас трендсеттерами являются исключительно русские солдаты.

«Я думаю, что современные тренды диктует русский солдат и русский народ, которые приняли решение о том, что они не хотят лжи, не хотят обмана и не хотят двойных стандартов», – заявил основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин поделился коллажами из снимков, которые он получил от своего товарища. На одних кадрах запечатлены лекции ПМЭФ-2023, а рядом – фотографии с погибшими и ранеными бойцами на передовой.

17 июня 2023, 15:45
Евгений Пригожин: Фото: издание "Век"
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы

Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на выборах мэра. Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и другие необходимые документы согласно положениям Избирательного кодекса столицы.

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы
Столичное отделение "Единой России" выдвинуло Сергея Собянина на выборы мэра. Собянин назвал свое решение баллотироваться на пост мэра непростым и очень ответственным.

Столичные единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра Москвы

Столичные единороссы выдвинули Собянина на выборы мэра Москвы
Голосование назначено на 10 сентября. Сергей Собянин будет участвовать в выборах столичного градоначальника как кандидат от "Единой России".

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В Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России"
Перед партийцами выступит мэр Сергей Собянин. В пятницу, 9 июня, в Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России".

Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября
Решение принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии 8 июня. "Принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд: с 8 по 10 сентября 2023 года", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.

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