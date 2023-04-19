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Среда 19 апреля

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"Если The Washington Post будет задавать какие-то значимые вопросы, я, безусловно, на них отвечу": Пригожин осадил американских журналистов

"Если The Washington Post будет задавать какие-то значимые вопросы, я, безусловно, на них отвечу": Пригожин осадил американских журналистов

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал ответить на значимые вопросы издания The Washington Post, если они появятся, но на данный момент они немного утомляют, сказал он.

Корреспондентка СМИ рассказала об инциденте, когда группа россиян якобы незаконно вывозила из Судана килограммы золота.

Бизнесмен объяснил, что он не один раз комментировал происходящее в Судане.

"И второе, могу вам сказать по секрету одну важную информацию: в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому вся ваша паранойя по поводу сверхзаработков Судана, она не имеет никакого под собой основания", — сказал предприниматель.

И если журналисты издания зададут ему значимые вопрос, он готов на них ответить, резюмировал Евгений Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин говорил, что последние два года в Судане отсутствуют бойцы ЧВК "Вагнер".

19 апреля 2023, 19:00
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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