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Политика
Между частной армией и меценатским проектом: военные эксперты о сути ЧВК "Вагнер"

Между частной армией и меценатским проектом: военные эксперты о сути ЧВК "Вагнер"

Военные эксперты все больше сходятся во мнении, что российская ЧВК "Вагнер" не является частной военной компанией в традиционном понимании этого термина, а представляет собой скорее полноценную частную армию. В частности, так считают авторы Telegram-канала "Военный осведомитель" и непосредственно участвующий в СВО писатель Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский.
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На Бахмутском направлении

Сейчас "вагнеровцы" принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. В их зону ответственности входит обширный участок фронта от Николаевки-2 в ДНР до Лисичанской агломерации в ЛНР. Главные усилия ЧВК "Вагнер" сосредоточены на городе Бахмут. Командование ВСУ сосредоточила там значительные силы, которые постоянно пополняются все новыми и новыми подкреплениями. Но несмотря на это "вагнеровцам" удается взламывать оборону противника и продвигаться вперед.

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Telgram-канал "Военный осведомитель" отмечает, что сейчас в ряды "Оркестра" (неофициальное название российской ЧВК) требуются люди для формирования/пополнения экипажей ЗРПК «Панцирь-С1», а также ЗРК С-300, что говорит о формирование подразделений ПВО в рядах ЧВК.

"При этом данный вариант уже был, и был успешно использован в Ливии, где расчеты "Панцирей" по итогам кампании имели на своем счету около 20 сбитых турецких БПЛА "Байрактар", — говорится в сообщении. — Помимо этого, требуются экипажи для вертолетов, и штурмовой авиации. Если не брать в расчет столь специфичные должности, то ЧВК также находится в поисках специалистов по работе с системами РЭБ и РЭР, авиа/арткорректировщиков, операторов ПЗРК".

"Пример контрактной армии"

Таким образом, делают вывод авторы Telegram-канала, "музыканты" являют собой не только хорошо подготовленное штурмовое подразделение, но и по сути целое соединение с различными подразделениями в виде «штурмов», разведки, ПВО, авиации, артиллерии, танкистов, БПЛА.

"Все это позволяет иметь в своем штате различное вооружение, такое как: ТОС-1А, 220-мм РСЗО "Ураган", "Град", 203-мм САУ 2С7М "Малка", другие образцы ствольной артиллерии и бронетехники от БТР-70 и 82А до танков Т-72Б3. При этом специалисты ЧВК взяли на себя обязанности не только вести прямые боевые действия на различных направлениях, но возводить сотни километров "Линии Вагнера" в ЛДНР, на границе Белгородской области и Украины", — пишет Telegram-канал.

По мнению "Военного осведомителя", ЧВК "Вагнер" сейчас являет собой "пример контрактной армии, к которой так стремились все эти годы в Минобороны".

"Армии занятой подготовкой, развитием, адаптацией к различным театрам военных действий".

Скриншот: Youtube

"Меценатский проект"

Похожее мнение недавно высказал и писатель Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский.

"ЧВК "Вагнер", несмотря на свое название, частной военной компанией не является. Ее вообще трудно назвать бизнес-предприятием, поскольку они, как известно из определения, предоставляют свои услуги для извлечения прибыли. Кроме того, ни одна «традиционная» ЧВК никогда не вела наступательных действий и не имела того широчайшего спектра вооружений, который имеет "Вагнер". Это характерно для армии", — считает Татарский.

Он подчеркнул, что на функционирование ЧВК "Вагнер" тратятся огромные средства "одного конкретного человека", подразумевая по всей видимости ее основателя — Евгения Пригожина.

"Сюда входят и зарплаты бойцов очень достойные, и снаряжение, и оружие, и боеприпасы, и выплаты раненым и погибшим — и это только то, что на поверхности. Скорее можно сказать, что "Вагнер" — меценатский проект, который является скорее "частной армией", нежели частной военной компанией", — пишет Татарский.

То есть это не бизнес. И не креатура каких-либо спецслужб, потому что за ЧВК "Вагнер" не стоит никаких политических амбиций. "Вагнеровцы" успешно выполняют боевые задачи в интересах нашего государства, а не каких-то определенных политических групп или ведомств. Это патриотический проект. Предполагаю, что невероятно убыточный, но очень важный для нашей страны, потому что его цель — не заработать денег, а наоборот, вкладывать их в величие России".

Боевой путь

ЧВК "Вагнер" была создана 1 мая 2014 года петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, по его собственному признанию, для предотвращения геноцида русского населения Донбасса. Благодаря отваге и мужеству "вагнеровцев" был освобожден луганский аэропорт и многие другие территории на востоке Украины, что позволило не допустить масштабной карательной операции киевского режима против жителей ЛНР и ДНР.

Затем бойцы ЧВК "Вагнер" принимали активное участие в борьбе с "Исламским государством*" (запрещено в России) и другими террористическими группировками в Сирийской Арабской Республике. Из наиболее знаковых успехов "вагнеровце"» в этой стране можно вспомнить освобождение Пальмиры, ликвидацию базы "Исламского государства" в Акербате, а также деблокаду Дейр эз-Зора и форсирование реки Евфрат с целью завершить освобождение города от террористов. После разгрома ИГ* в Сирии география деятельности ЧВК "Вагнер" существенно расширилась.

Например, в ЦАР они занимались подготовкой местных вооруженных сил и других силовых структур. В конце 2020 года боевики "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) начали наступление на столицу ЦАР Банги, чтобы свергнуть законно избранное правительство. И только благодаря ЧВК "Вагнер" бандитам не удалось достичь своих целей. В СМИ также появлялась информация о присутствии российских бойцов в Ливии, Мали,

Судане и Мозамбике.


* Организация запрещена на территории РФ

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