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"У меня много по миру достойных врагов": Пригожин прокомментировал публикацию Financial Times о ЧВК "Вагнер"

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Британское издание Financial Times опубликовало статью, в которой журналисты затронули успехи ЧВК "Вагнер". Они уверены, что достижения организации смогут не только ослабить значимость Европы, но и создать новую сферу влияния России. Однако при этом, ранее власти Великобритании открыто говорили о желании признать "музыкантов" преступниками, включив ЧВК в список террористических организаций.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, с чем связана комплиментарность этой публикации.

"Я уже говорил, к врагу нужно относиться с уважением, а предателей – уничтожать. У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри", — приводит комментарий предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин отреагировал на нападки со стороны США и иностранной прессы в адрес ЧВК "Вагнер". Бизнесмен отметил, что сложившееся ситуация его не удивила. Помимо этого, большая часть российской элиты согласна с Вашингтоном, несмотря на то, что "вагнеровцы" куют величие России и стоят на защите Родины.

7 февраля 2023, 21:29
Евгений Пригожин. Кадр: youtube
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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