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"Являетесь нашим открытым врагом": Пригожин отказался обсуждать военные вопросы с CNN

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Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал провокационные вопросы американского издания CNN. Журналисты поинтересовались, действительно ли ЧВК "Вагнер" казнит завербованных заключенных за отказ сражаться или выполнять приказ, а после объявляет их как пропавших без вести для избежания страховых выплат. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Господа из CNN, неужели вы действительно считаете, что мы будем обсуждать с вами наши военные вопросы, в то время как вы являетесь нашим открытым врагом. Это все равно, что обсуждать военные вопросы и делиться информацией с ЦРУ", — заявил Пригожин.

По его словам, ЧВК "Вагнер" является образцовой организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила. Предприниматель добавил, что в настоящее время не было зафиксировано ни одного случая невыплаты страховых сумм сотрудникам.

"Отдельно хотим сообщить, что если американские граждане, читатели CNN, желают вступить в ряды ЧВК "Вагнер", они могут направить свое обращение на пресс-службу. Мы обязательно его рассмотрим. И уже тогда, по возвращении на Родину, в случае, если правительство США не будет преследовать данных граждан, вы можете с ними пообщаться. Также получить информацию или взять у них интервью, если разглашение этих данных не будет запрещено внутренними правилами ЧВК "Вагнер" и не будет подпадать под военную тайну", — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Пригожин указал на провокационный характер вопросов издания Bloomberg. Он подчеркнул, что оставляет за собой право через них задавать неудобные вопросы властям США.

31 января 2023, 17:47
Евгений Пригожин. Фото: t.me/orchestra_w
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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