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Политика
Код для расшифровки итогов онлайн-голосования разделили накануне выборов 9-11 сентября

Код для расшифровки итогов онлайн-голосования разделили накануне выборов 9-11 сентября

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова подчеркнула важность соблюдения всех процедур, которые призваны обеспечить легитимность выборов.
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С 9 по 11 сентября жители российской столицы будут выбирать муниципальных депутатов. В этом году в Москве будет действовать не только традиционная система голосования на участках, но и ДЭГ, который был успешно применен на парламентских выборах 2021 года.

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Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

Система онлайн-голосования позволит гражданам отдать голос за своего кандидата, не выходя из дома. Обладатели активного избирательного права и полной учетной записи на портале mos.ru могут принять участие в выборах всего за несколько кликов. К слову, цифровая платформа полностью адаптирована для людей, имеющих проблемы со зрением.

Эксперты отмечают высокую степень защищенности системы дистанционного электронного голосования. Так, в четверг, 8 сентября, в Мосгоризбиркоме провели процедуру разделения ключа расшифрования. Данная процедура необходима для защиты голосов граждан от любых вмешательств.

Кроме того, никакие результаты не будут известны вплоть до окончания голосования. Всю информацию расшифруют только после закрытия участков, когда начнется подсчет голосов. Система шифрования также сделает онлайн-выборы тайными, то есть никто не сможет узнать, кто за кого отдал свой голос.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова подчеркнула важность соблюдения всех процедур, которые призваны обеспечить легитимность выборов.

"Электронное голосование покажет результаты сразу после соединения ключа, но подсчет окончательных результатов с учетом голосования на множестве участков будет долгим и предельно тщательным, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что избранные кандидаты представляют большинство москвичей", – отметила глава Мосгоризбиркома.

Ключ расшифрования за день до старта выборов был разделен на пять частей. Хранителями частей кода стали заместитель председателя Мосгоризбиркома Владимир Попов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член ЦИК Антон Лопатин, председатель Совета муниципальных образований города Москвы, глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: mos.ru
Автор: 8 сентября 2022, 12:47 Источник: Общественная палата Москвы ✓ Надежный источник

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