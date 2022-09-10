Эксперты раскритиковали оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования

Оппозиция в очередной раз призывает своих сторонников бойкотировать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве. Эксперты уверены, что это стратегическая ошибка оппозиционных кандидатов, которая неминуемо приведет их к поражению на выборах муниципальных депутатов.

Призывы к бойкоту электронного голосования уже звучали в прошлом году на выборах депутатов Госдумы. Это привело к тому, что к результатам с участков добавился миллион голосов из ДЭГ. В итоге кандидаты из команды мэра столицы Сергея Собянина легко обошли своих оппонентов.

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Оппозиция ничему не научилась и продолжает наступать на те же грабли, считают опрошенные "Дни.ру" эксперты. Сторонники оппозиции пойдут голосовать на участки в последний день, а те, кто выступают за провластных кандидатов, могут отдать свой голос в течение трех дней. При этом явка среди интернет-избирателей гораздо выше, отметили политологи.

Призыв голосовать только на участках – стратегическая ошибка оппозиции, уверен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Таким образом оппозиционные кандидаты определяют свое поражение, считает он.

"Своими призывы к бойкоту ДЭГ оппозиция отсекает значительную часть избирателей, кто мог бы выступить за нее. Вчера в Москве прошел первый день выборов, через ДЭГ проголосовало около 1,6 миллиона человек – три четверти избирателей. Это значит, что чисто по арифметике оппозиция получает около 300 тысяч голосов", – поделился своим мнением эксперт.

Кроме того, призывы к бойкоту ДЭГ отталкивают от оппозиции значительную часть молодежи, заявил политолог. "В вузах, где я преподаю, есть провластные, есть оппозиционно настроенные студенты, но они все дети компьютера. Бойкот ДЭГ отсекает от оппозиционных кандидатов часть молодежи, которая могла бы проголосовать за них в электронном, более привычном для себя формате", – объяснил эксперт.

Также политолог обратил внимание, что выборы в Москве совпали по времени с Днем города. Бойкотируя электронное голосование, оппозиция ставит людей перед выбором – пойти голосовать на участок или отпраздновать День города. У провластных кандидатов благодаря принятию ДЭГ такую проблему перед своими избирателями не ставят, сказал эксперт.

По мнению Калачева, оппозиция в принципе не собирается побеждать на выборах, ее цель – борьба с властью, а не борьба за голоса избирателей.

"Априори сомневаясь в честности дистанционного голосования, оппозиция расписывается в своем поражении. Успешным кандидатам такие заявления объективно не нужны, а те, кто побеждать не собираются, пытаются девальвировать чужую победу", – добавил политолог.

Призывы оппозиции раскритиковал и генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов.

"Значительная, возможно, бОльшая часть оппозиционного электората в Москве – это интеллигенция, студенчество, люди свободных профессий и работники креативных индустрий. Несомненно, такие избиратели предпочитают голосовать дистанционно. Поэтому "дистанционная" мобилизация и должна преобладать", – комментирует эксперт.

Аналитики считают, что объявленный оппозицией бойкот ДЭГ приведет к сокрушительному поражению ее кандидатов. Даже если в последний день голосования на участках борьба среди оставшихся 400-450 тысяч избирателей будет идти на равных, у оппозиции все равно нет шансов, учитывая ожидаемые показатели электронного голосования.

"Можно прогнозировать, что мобилизация оппозиции исключительно на участки приведет к значительному ослаблению поддержки оппозиционных партий", – констатировал Орлов.

Москвичи с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование идет во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.