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Политика
В Штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказал о плюсах электронного реестра избирателей

В Штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказал о плюсах электронного реестра избирателей

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве стало новой электоральной нормой. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
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Электронный список избирателей – примерно то же самое, что привычный бумажный список, отметил глава штаба. В электронной форме учтены все избиратели столицы вне зависимости от того, дистанционно они голосуют или очно, сказал Ковалев.

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"Главное преимущество электронного списка избирателей в том, что система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы", – пояснил он.

По его словам, электронная форма позволяет оперативно учитывать изменения в избирательных списках. Благодаря этому можно будет избежать ошибок, связанных с хранением данных в бумажном виде.

Глава штаба подчеркнул, что система электронного голосования многократно проверена и показала свою надежность. В скором времени явка на очные выборы будет уступать электронным, полагает он.

Ковалев напомнил, что дистанционное голосование применяется в столице уже четвертый год. ДЭГ уже переросло статус эксперимента, констатировал глава штаба.

При этом он обратил внимание, что система ежегодно совершенствуется и становится удобнее для москвичей. Слова глава штаба приводит "Газета.ру".

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября. Жители столицы изберут в органы местного самоуправления 1417 человек. Для электронного голосования необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Предварительной регистрации не требуется.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: pixabay.com
Автор: 10 августа 2022, 16:53 Источник: "Газета.ру" ✓ Надежный источник

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