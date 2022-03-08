Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Вторник
8 марта
Лента новостей
14:09
Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ
13:11
Появились данные о разрыве Королевой и Тарзана
12:36
Посмеявшаяся над Собчак Канделаки раскрыла свое местонахождение
11:47
Сбежавшая из России Заворотнюк не может вернуться домой
10:51
Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта
10:50
Сын и внук Ротару задержаны во время побега с Украины
08:03
К чему снится сын
05:49
Поликарпов день или "кислые девки": что нельзя делать 8 марта
03:28
Жасмин воссоединилась с находящимся в розыске мужем: несколько лет в бегах
00:52
"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу
23:10
Горячо! Меган Фокс с голой грудью показала животную страсть
20:26
"Все обслюнявила": Водонаева заглотила мошонку перед камерой
17:55
"Мама и папа, найдитесь!": Вышвырнутая за борт Гулькина с мольбою ищет семью
17:53
Владимир Путин дал главе Евросовета инструкцию по усмирению Киева
17:21
Заявлено о минировании трех вокзалов в Москве и одной станции метро
17:08
“Лишение свободы”: Плюнувшему на законы Баскову пришел конец
17:02
Неприличная сумма: замок оставивших Россию Галкина и Пугачевой готовы купить
16:24
Квартира с отделкой от застройщика: плюсы и минусы
16:17
“Как раньше уже не будет”: Придушенная скалкой 56-летняя Андреева стала дышать медленнее
16:03
Застукали: Обнаженная Волочкова прикрыла срам веником
15:46
"Шестой месяц беременности": Располневшую Бузову сравнили со слоном
15:02
"Я бомж!": Сраженный нищетой Муромов раскрыл размер пенсии
14:44
Как пройдут третьи переговоры России и Украины: все подробности
14:18
"Присоединяйтесь!": Нагнутая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" обратилась к поклонникам
14:16
Кризис! Жену-нудистку изолировали от предпочитающего гей-утехи Панина
13:47
Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
13:17
В Госдуме хотят запретить въезд в Россию сбежавшим артистам
12:26
"Адские боли": Измученная чередой несчастий Асмус заговорила о смерти
11:59
Лесной медведь влез в компанию полуголых мужиков: видео
11:17
Второй подбородок и жирные складки: Фото Пугачевой без ретуши проникло в Сеть
11:04
Обстрелы ЛНР и героизм российских военных: Главное о спецоперации на Украине к 7 марта
10:57
Черный день весны: люди несут свечи и цветы на могилу Цискаридзе
10:49
Жена Газманова прижалась к мохнатому жеребцу после слухов о расставании: Сильно накрыло
08:10
Маврикиев день: народные приметы 7 марта
06:10
К чему снится водопад
04:09
Похудевшая пышка из "Дома-2" выставила дряблый зад
02:10
Не хотят видеть друг друга: стала известна причина серьезной ссоры в королевской семье Великобритании
00:03
Представшую без макияжа Довлатову не признали: Все вышло наружу
22:01
Переобулся? Зеленский возложил вину за гибель украинцев на Запад
20:19
Травят даже детей: как прошел митинг против русофобии в Берлине
18:21
"Ты нафиг не нужна": ушедшую Рудковскую облили помоями
18:08
Эрдоган вступился за русских перед Западом
16:28
Apple Pay и Google Pay перестают быть доступными на территории России
15:52
"Простите меня за все!": Николаев обратился к сбежавшей из России Пугачевой
15:36
Врачи оценили состояние госпитализированного с тяжелой болезнью Киркорова
14:58
СМИ раскрыли местонахождение сбежавшей из России Пугачевой
14:38
Сына Талькова отправили куда подальше после скандала в самолете
13:27
"Отбиваюсь от нечистой силы": Савичева рассказала о ссоре с Фадеевым
12:57
"Малышка не выживет": родившая от Соколовского Дакота ищет деньги для лечения девочки от рака
12:27
Изуродованная дочка Маликова впервые рассказала о личной трагедии: Страшно смотреть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Малышка не выживет": родившая от Соколовского Дакота ищет деньги для лечения девочки от рака
Малахов повесил в комнате сына фото чужого мужчины
Изуродованная дочка Маликова впервые рассказала о личной трагедии: Страшно смотреть
Урганта увидели в мужском монастыре
"Отбиваюсь от нечистой силы": Савичева рассказала о ссоре с Фадеевым
Не хотят видеть друг друга: стала известна причина серьезной ссоры в королевской семье Великобритании
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ

Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ

Владимир Жириновский остается в больнице, куда попал с пневмонией еще в начале февраля.
прочитано 300 раз

Врачи оценивают состояние лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского как тяжелое. Об этом сообщили российские СМИ.

ПО ТЕМЕ

Отек легких: Врачи заявили об ухудшении состояния Жириновского

Может только двигать пальцами: СМИ сообщили страшные подробности состояния Жириновского

 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

По данным журналистов, Жириновский до сих пор находится в медикаментозной коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако если прежде медики сообщали, что состояние политика стабильное, то теперь появились данные о том, что у него снизился уровень сатурации – насыщения крови кислородом. Он упал с 96% до 88%. При этом результаты анализов демонстрируют нормальные показатели за исключением нескольких параметров.

Слухи о том, что Владимир Жириновский находится в тяжелом и нестабильном состоянии, появлялись и прежде. К примеру, в СМИ публиковали данные о том, что степень поражения легких политика составляет порядка 75%. Однако представители ЛДПР опровергали эти данные и призывали не верить сплетням и слухам. Более того, в партии заявляли, что Жириновский держит с однопартийцами связь по телефону и раздает указания по работе.

Напомним, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля с пневмонией. Несмотря на то, что политик, по его словам, сделал восемь прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, ему не удалось избежать заражения. Таким образом, он не покидал стены больницы уже более месяца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 марта 2022, 14:09 Источник: Телеграм-канал 112 • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким россияне знают Жириновского

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сын и внук Ротару задержаны во время побега с Украины

Они пытались переплыть Днестр

Шоу-бизнес

Второй подбородок и жирные складки: Фото Пугачевой без ретуши проникло в Сеть

Звезда предстала в нелучшем свете
Шоу-бизнес

"Присоединяйтесь!": Нагнутая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" обратилась к поклонникам

Звезда сделала предложение фанатам
Спецоперация на Украине

Как пройдут третьи переговоры России и Украины: все подробности

Что известно о встрече

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
В Подмосковье мужчину задержали за кражу торговых паллетов
В Кургане студент пришел на занятия с ножом
Приемным родителям Подмосковья повысят выплаты
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+