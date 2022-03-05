Песков высказался о западных санкциях: Россия будет противостоять

В Кремле считают, что изоляция нашей страны невозможна, поэтому план Запада можно назвать провальным. Такое мнение высказал Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего конференц-колла.
Как сообщило издание URA.RU, пресс-секретарь президента объяснил: мир слишком велик, чтобы с помощью санкций в нем можно было полностью изолировать какое-то одно государство. Тем более, если речь идет о такой большой стране, как Россия. Кроме того, в Кремле надеются, что вскоре представители ЕС и НАТО все же примут позицию нашей страны и поймут очевидные для россиян вещи.
Пока США и Евросоюз продолжают вести жесткую санкционную политику, ограничивая нашу экономику, Москва не собирается сидеть сложа руки.
"Россия будет так или иначе противостоять этому экономическому бандитизму," – высказался о действиях Запада Песков.
В таких условиях правительство будет предпринимать те меры, которые наиболее соответствуют интересам нашей страны на данном этапе.
Отдельно представитель Кремля прокомментировал ограничения на поставки российской нефти, которые ранее допустила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз. По словам Пескова, введение этой меры может иметь серьезные последствия и перекосить мировые энергетические рынки – об этом сообщил РИА ФАН.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Россия будет защищать свою экономику и граждан в условиях санкций.