В критическом состоянии: появилась информация о госпитализации Жириновского

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Он в очень тяжелом состоянии, критическом. И никаких гарантий никто не дает, Все осложняют сопутствующие болезни", – сообщил источник.
По данным ТАСС, Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве пару дней назад.
Телеграм-канал Mash сообщил, что Владимир Жириновский был госпитализирован с двухсторонней пневмонией и подтвержденным ковидом. По данным канала, у политика диагностировано 50-75% поражения легких.
Напомним, ранее о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского сообщил ряд СМИ, однако эта информация не была официально подтверждена. Сообщалось, что у политика выявлен омикрон-штамм коронавируса.
Владимир Жириновский советский и российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат Госдумы Федерального собрания России всех созывов.
27 сентября 2021 года сообщалось о госпитализации основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского. Сообщалось, что после проведенной операции на сердце его выписали.