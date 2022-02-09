Западные СМИ бьют тревогу об "угрозе российского возмездия" Европе после переброски ракетоносцев

Россия и НАТО продолжают завуалированно угрожать друг другу весьма символичными решениями.



Европейские страны НАТО могут оказаться под "угрозой российского возмездия" из-за переброски в Калининград российских сверхзвуковых истребителей МиГ-31К. Об этом заявил один из западных военных экспертов в беседе с местными СМИ.

Специалист пояснил, что способный летать в практически любых условиях российский военный самолет может быть вооружен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Они могут в десять раз превысить скорость звука и способны поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров, поэтому в случае их размещения в Калининграде все столицы европейских государств окажутся в зоне поражения. Кроме того, ракеты могут оснащаться как обычными осколочными боезарядами, так и ядерной боеголовкой мощностью до 500 килотонн. Это более чем 30 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму в августе 1945 года и практически разрушившей город.

Военный эксперт добавил, что "Кинжалы" смогут долететь до европейских городов в течение десяти минут. Из-за такой высокой скорости они становятся неуязвимыми для комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые попросту не успеют подготовиться к атаке. Обозреватель также считает, что таким образом Россия ответила США и НАТО на недавнюю переброску военных в Польшу, пишет РИА ФАН.