Обозреватель Гришин: Литва загнала себя в ловушку из-за санкций против Белоруссии

Недавно Вильнюс сообщил о приостановке транзита белорусских грузов в литовские порты, где их отправляют в другие страны. Из-за этого Минск решил ввести аналогичные санкции. Белоруссия ввела запрет на транзит товаров из Литвы железнодорожным транспортом.
Как пишет обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин, в этой торгово-санкционной войне есть явный победитель. Эксперт отметил, что Белоруссия может воспользоваться российскими портами на Балтике, хоть это и будет значительно затратно. У Литвы же, можно сказать, нет альтернативы, поскольку за пределами этого государства изменяется железнодорожная колея.
Обозреватель обратил внимание: чтобы появилась возможность перевозки грузов через Польшу, Литве придется построить инфраструктуру, необходимую для замены колесных тележек у грузовых поездов, причем в двух местах – у литовско-польской границы и польско-украинской.
Пока же Литва теряет сотни миллионов долларов. Также страдает Украина, которая платила Вильнюсу за доставку полутора миллионов тонн нефти и нефти продуктов.
"Так загнать страну в ловушку не каждому врагу под силу", – высказался Гришин о решении Литвы ввести санкции против Белоруссии.
По мнению эксперта, таким образом Вильнюс хочет понравиться Западу, который тоже вводит антибелорусские санкции, борясь с режимом Александра Лукашенко.