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Политика
Финальное тестирование системы онлайн-голосования прошло в штатном режиме

Финальное тестирование системы онлайн-голосования прошло в штатном режиме

Около 118 тысяч человек приняли участие в тестировании московской системы электронного голосования.
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19 сентября вся Россия будет выбирать депутатов Государственной Думы РФ. У москвичей есть уникальная возможность выполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования. Онлайн-система, по мнению экспертов, не только безопасна, но и надежна. Это подтверждается многочисленными тестами, в которых участвуют как обычные граждане, так и хакеры.

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Финальное тестирование системы ДЭГ прошло в штатном режиме. В Центральной избирательной комиссии РФ подчеркнули, что в публичной проверке электронного голосования участвовало почти 118 тысяч человек. Об этом сообщает АГН "Москва".

Для системы ДЭГ сформирована отдельная территориальная избирательная комиссия, которая будет заниматься подсчетом бюллетеней, защищенных уникальными ключами шифрования. Тестирование стартовало 7 сентября в 14:00, а 9 сентября в в 16:00 виртуальный ТИК прекратил сбор бюллетеней.

"Это, кстати, функция, в том числе, нашей территориальной избирательной комиссии, прекратить ДЭГ и начать процедуру сборки ключа с тем, чтобы провести правильный подсчет. <…> Тот ключ, который мы собрали здесь с вами, штатно загрузился в систему. Напомню, что мы собирали ключ из шести кусочков, а не из восьми, это тоже элемент тестирования. Дальше были две важные процедуры: загрузка списка избирателей, которые проголосовали, и подведение итогов расшифровки результатов", – подвел итоги тестирования председатель ТИК ДЭГ Илья Массух.

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев уверен, что доверие людей к онлайн-голосованию будет только расти. По его мнению, система ДЭГ является более защищенной, чем обычная процедура голосования.

Напомним, для участия в дистанционных выборах необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на портале mos.ru. Участники ДЭГ смогут выиграть денежные сертификаты, автомобили и квартиры в рамках акции "Миллион призов".

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Фото: pixabay.com
Автор: 9 сентября 2021, 21:45 Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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