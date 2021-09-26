Обратившийся за помощью к русским премьер Мали обвинил Францию в предательстве

Временный премьер-министр африканской Республики Мали Шогель Кокалла Маига выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). В своей речи Маига ответил властям Франции, которые обвинили его в обращении к российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Политик пояснил, что после завершения французской военной миссии "Бархан" переходное правительство осталось с террористами один-на-один и было вынуждено самостоятельно искать способы обеспечения безопасности государства, в том числе – с помощью внешних сил. Маига, в свою очередь, фактически обвинил Францию в предательстве, подчеркнув, что западные партнеры "бросили" Мали "в середине полета".
Напомним, что в мае 2021 года в Мали произошел переворот, в результате которого было сформировано временное правительство. Его возглавил бывший руководитель Национального комитета спасения народа Мали Ассими Гоита, который назначил Шогель Кокаллу Маигу премьер-министром от переходной власти.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти страны не имеют отношения к происходящему в африканском государстве. Однако он подчеркнул, что переходное правительство Мали является легитимным и признается всеми законной властью.
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