Отключение от интернета и подавление воли: экономист Кричевский о целях информационной войны против России

На днях глава Минобороны России сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалось действующих в России НКО.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в западных центрах пропаганды готовят специалистов по информационным войнам, набирая сотрудников из числа наших соотечественников. При этом Шойгу дал понять, что эти центры осуществляют свою деятельность посредством действующих в России некоммерческих организаций (НКО), которые финансируются Западом.

По словам главы Минобороны, подобные центры созданы в столицах Латвии, Эстонии и Польше – Риге, Таллине и Варшаве. Экономист Никита Кричевский отметил, что на эти организации дали "наводку" знаменитые хакеры из международного движения Anonymous. К примеру, институция в Риге называется "Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций" (StratCom). На сайте центра указано, что под "стратегическими коммуникациями" понимаются, в частности, – информационные операции или "деятельность с целью создания желаемого воздействия на волю, понимание и возможности противников и других сторон".

Хакеры выяснили, что центр пропаганды в Таллине называется "Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты". Его сотрудников обучают основам ведения наступательных действий в киберпространстве: атаки на локальные вычислительные сети, киберразведка (кибершпионаж), социальная инженерия и поиск "цифровых улик". А недавно на сайте организации появилась статья "Отключение интернета как элемент кризиса". По словам Кричевского, это свидетельствует о проработке Западом стратегии действий на случай автономного функционирования российского сегмента сети.

Наконец, третья точка дислокации – Варшава. Здесь расположена Центральная группа психологических действий (CGDP) ВС Польши, входящая в состав Сил специальных операций и подчиненная напрямую командованию сухопутных войск страны. В задачи ЦГПД входит информационное и психологическое воздействие на войска и население противника для достижения политических, военных и пропагандистских целей.

