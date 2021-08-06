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Политика
Украинский депутат заявил о невозможности победить Россию

Украинский депутат заявил о невозможности победить Россию

Депутат Шевченко призвал власти Украины решить вопрос по Донбассу с Россией.
прочитано 431 раз

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко дал интервью местному телеканалу, в ходе которого заявил о невозможности победить Россию. Парламентарий призвал власти найти общий язык с Российской Федерацией, чтобы завершить конфликт на Донбассе.

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Примечательно, что Евгений Шевченко еще совсем недавно был членом фракции "Слуга народа". Лидером одноименной партии является глава Незалежной Владимир Зеленский, который, очевидно не разделяет взглядов своего бывшего политического соратника.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Зеленский сделал скандальное заявление. Президент Украины призвал русских жителей Донбасса покинуть регион и искать свое место в России. Он почему-то был уверен, в ДНР и ЛНР не придет цивилизация, пока они не вернутся в состав Незалежной. Зеленский подчеркнул, что рано или поздно это случится.

Меж тем, депутат Шевченко четко дал понять, что победить Россию невозможно. Парламентарий подчеркнул необходимость найти в себе разум и терпение, чтобы договориться и закрыть проблему Донбасса. Он отметил, что решить этот вопрос совместно с Россией нужно ради будущего Украины.

По мнению бывшего "слуги народа", будет глупо идти напролом и рушить все вокруг, потому что исторически это приведет к поражению Незалежной. Шевченко справедливо заметил, что Украина слабее России.

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Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 21:48 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость826213
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Россия замирится со многими государствами и странами,как только российский народ сметет с лица земли русской,эту ооссттоебеенившуую прогнившую власть едроссовцев- эсэсовцев! Когда плешивый карлик будет биться в предсмертных конвульсиях вместе со своими дружками олигархами- крысами, ворами, преступниками против народа!Мы будем вместе со своими братьями- славянами, и друзьями по всему миру!Как тогда, когда Брежнев Л.И. ездил с визитами по земному шару, и целовался со всеми.Не дрался, как этот Путин,а целовался!И что в этом плохого?Зато как нас везде уважали, да, и боялись! Не то, что теперь!
Миг
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Нострадамус ,униженно плачет, в сторонке.
1

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