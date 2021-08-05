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Политика
Аналитик Петров высмеял украинский суд: Здесь не сажают коррупционеров

Аналитик Петров высмеял украинский суд: Здесь не сажают коррупционеров

Вывезенный из Молдавии судья Чаус приговорен украинским судом к домашнему аресту за коррупцию.
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Главная политическая повестка Незалежной – дело скандального судьи Николая Чауса. Эксперты утверждают, что он был похищен из Молдавии украинскими спецслужбами. Существует небезосновательна версия, что бывший слуга Фемиды может дать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Военный аналитик Алексей Петров утверждает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский намерен использовать беглого судью для борьбы со своим предшественником и главным политическим оппонентом.

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Точно известно, что Николай Чаус выносил обвинительные вердикты против участников Майдана, за что, естественно, снискал ненависть у националистов. Однако, на данный момент он обвиняется в коррупции. Суд в Киеве отправил Чауса под домашний арест. Аналитик Петров высмеял приговор и заявил, что на Украине коррупционеров не сажают. Он напомнил, что реальные сроки получают в основном боевые офицеры.

"Судью Чауса отправили.... Нет, не за решетку. Какая решетка? За 150 тысяч долларов здесь не сажают. Здесь могут посадить за то, что ты боевой офицер", – иронизировал Петров.

При этом эксперт подчеркнул, что Банковую реально интересует только один момент. Якобы офис президента Хеленского хочет получить от судьи Чауса показания против Порошенко или генерала Бурбы, который ранее руководил главным разведуправлением Министерства обороны Украины.

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Фото: Andy Dean / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 20:16 Источник: Youtube-канал Алексея Петрова ✓ Надежный источник

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