Володин представляет Россию на инаугурации президента Ирана

5 августа в Тегеране пройдет церемония инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. По поручению российского лидера Владимира Путина в исламскую республику направлена делегация во главе с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Спикер ГД уже провел переговоры с Раиси и передал ему приветствие от Путина.
Володин обсудил с иранским лидером вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентского взаимодействия государств. На встрече с Раиси председатель ГД особо подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Ираном. В свою очередь глава исламской республики передал слова благодарности президенту России Путину.
Кроме того, спикер Госдумы провел рабочую встречу со своими иранским коллегой. Вячеслав Володин и председателем Собрания Исламского Совета ИРИ Мохаммад Багер Галибаф выступили за укрепление отношений между странами на основе дружбы, доверия и отсутствия двойных стандартов. Политики обсудили межпарламентское сотрудничество РФ и Ирана, а также активизацию торгового-экономических связей.
"Мы со своей стороны должны делать все для того, чтобы отношения между нашими странами были более динамичными, а наше сотрудничество вышло на новый уровень", – отметил Володин.
Также стороны договорились продолжить совместную работу в рамках Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. "Этот формат доказал свою эффективность", – подчеркнул спикер ГД.
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