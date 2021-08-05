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Политика
Володин представляет Россию на инаугурации президента Ирана

Володин представляет Россию на инаугурации президента Ирана

Председатель ГД Вячеслав Володин передал избранному президенту Ирана приветствие от лидера России Владимира Путина.
прочитано 99 раз

5 августа в Тегеране пройдет церемония инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. По поручению российского лидера Владимира Путина в исламскую республику направлена делегация во главе с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Спикер ГД уже провел переговоры с Раиси и передал ему приветствие от Путина.

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Володин обсудил с иранским лидером вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентского взаимодействия государств. На встрече с Раиси председатель ГД особо подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Ираном. В свою очередь глава исламской республики передал слова благодарности президенту России Путину.

Кроме того, спикер Госдумы провел рабочую встречу со своими иранским коллегой. Вячеслав Володин и председателем Собрания Исламского Совета ИРИ Мохаммад Багер Галибаф выступили за укрепление отношений между странами на основе дружбы, доверия и отсутствия двойных стандартов. Политики обсудили межпарламентское сотрудничество РФ и Ирана, а также активизацию торгового-экономических связей.

"Мы со своей стороны должны делать все для того, чтобы отношения между нашими странами были более динамичными, а наше сотрудничество вышло на новый уровень", – отметил Володин.

Также стороны договорились продолжить совместную работу в рамках Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. "Этот формат доказал свою эффективность", – подчеркнул спикер ГД.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 5 августа 2021, 17:00 Источник: Официальный сайт ГД РФ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость813682
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А не много ли этого володина за последнее время?!
1

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