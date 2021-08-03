Дмитрий Булыкин рассказал, как ЦИК отказала в регистрации на предстоящие выборы в Госдуму

Комиссия считает, что у футболиста остались облигации иностранных компаний.

ЦИК отказала регистрировать бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина на выборы в Государственную Думу. Футболист успел войти в федеральный список, однако дальше не прошел. По его словам, он предоставлял ЦИК справку, но она их не убедила.

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"До того как зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранных компаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлении в банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идти на выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций. Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил, видимо. Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал мои данные" - сообщил в интервью изданию "Матч!" Дмитрий Булыкин.

В предстоящих выборах футболисту предложила поучаствовать партия "Родина". Он уже сотрудничал с ней в программе 100 городов. Дмитрий Булыкин совместно с представителями партии посещал разные города России, выслушивал основные проблемы местных жителей и занимался их решением.

Отдельной проблемой регионов, по словам футболиста, является экология. Из-за вырубки лесов и пожаров значительно страдает природа страны.